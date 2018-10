Saisonbestleistung von Kocher

Am Grand Prix im mexikanischen Cancun erreichte Fabienne Kocher vom Judoclub Uster ihr bisher bestes Ergebnis der Saison. Die 25-Jährige zeigte dabei, dass sie selbst die ganz Grossen besiegen kann. Mit dem 5. Platz kletterte die Riedikerin in der Weltrangliste zudem um 18 Plätze auf Rang 43.

Kocher legte in der Kategorie bis 52 kg ihren Weg auf überzeugender Art und Weise zurück, indem sie als erstes die gesetzte Nummer 1 aus Brasilien, Jessica Pereira, bezwang. Sie besiegte die Weltnummer 7 und Fünfte bei der WM 2018 mit vollem Punkt am Boden.

Mit derselben Technik – einem «Sankaku Gatame» – setzte sich Kocher danach gegen die ebenso erfahrene Joana Ramos aus Portugal durch.

Nachdem die Riedikerin im Halbfinale an der Polin Agata Perenc gescheitert war, kam es zum Duell zwischen zwei Schweizerinnen. Dieses entschied Evelyne Tschopp im Golden Score für sich.

Stump scheitert am späteren Sieger

In der Klasse bis 73 kg dominierte der Ustermer Nils Stump den Kampf gegen Robert Barwig (GER) und beendete diesen nach Führung im Stand gekonnt am Boden mit «Sankaku Gatame». In Runde zwei unterlag Stump dann dem späteren schwedischen Sieger Tommy Macias. zo