Das «knüppelharte» Hawaii-Erlebnis

Was vor 40 Jahren mit 15 Teilnehmern als Herausforderung unter Verwegenen begann, ist zum Mythos geworden: Rund 2500 Athleten begaben sich am Samstag auf die legendäre Ironman-Strecke in Kailua-Kona auf der Hauptinsel von Hawaii. 3,8 Kilometer schwimmend, 180 km velofahrend und 42,2 Kilometer rennend legten sie zurück.

Bejubelt wurden am Ende die Sieger Patrick Lange und Daniela Ryf. Doch die Pro-Athleten sind nur ein ganz kleiner Teil einer grossen Masse. Vielen davon geht es nicht um eine möglichst gute Platzierung, sondern um das Erlebnis an sich.