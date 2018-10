Schlumpf unterbietet eigenen Landesrekord

Berlin bleibt für Fabienne Schlumpf in diesem Jahr ein gutes Pflaster: Am 12. August lief die Wetzikerin im EM-Final über 3000 m Steeple zu Silber und feierte den bedeutendsten Erfolg ihrer bisherigen Karriere.

Ziemlich genau zwei Monate später überzeugte sie nun auch in den Strassen der deutschen Hauptstadt. Schlumpf lief in einem 10-km-Strassenrennen in 32:01 Minuten auf den 3. Platz. Damit unterbot die 27-Jährige ihren eigenen Schweizer Rekord, den sie im Februar 2017 in Payerne aufgestellt hatte, um 6 Sekunden. Auf die deutsche Siegerin Alina Reh büsste sie als zweitbeste Europäerin 38 Sekunden ein.