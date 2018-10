Bereit für den krönenden Abschluss

Am Wochenende steht der Hittnauer OL-Läufer Andrin Gründler zum letzten Mal in der Juniorenkategorie H20 bei einem internationalen Wettkampf am Start. Der 20-Jährige wird vor Heimpublikum am Junioren-Europacup im Wallis sein Können beweisen. Für den Oberländer endet damit ein Abschnitt seiner OL-Karriere, die für ihn schon im Kindesalter begann.

Gründlers Eltern sind selbst begeisterte Orientierungsläufer und haben ihren drei Söhnen den Sport nähergebracht. Zuerst starteten sie gemeinsam in der Familien-Kategorie, bald schon begab sich Andrin Gründler alleine auf Postensuche.

«Ich bewege mich gerne in der freien Natur und freue mich auf die Herausforderungen in immer wieder neuem Gelände.»

Andrin Gründler

Noch heute fasziniert ihn die Kombination von Kopfarbeit und Laufen. «Ich bewege mich gerne in der freien Natur und freue mich auf die Herausforderungen in immer wieder neuem Gelände», beschreibt Gründler seine Leidenschaft.

Auch sein jüngerer Bruder Mattia ist mittlerweile im Junioren-Nationalkader. «Wir können uns gegenseitig unterstützen und absolvieren gemeinsame Trainings», freut sich der Hittnauer.

Internationale Erfolge gefeiert

Nach dem Sprung ins regionale Nachwuchskader konnte sich der 20-Jährige im Junioren-Nationalkader etablieren. Zu seinen grössten Erfolgen gehören die Medaillen über die Langdistanz an den Europameisterschaften 2014 und 2016 sowie drei EM-Podestplätze mit der Staffel.

Mit der letztjährigen Teilnahme an der Junioren WM in Finnland erreichte er ein grosses Ziel. Seine Stärken sieht der 20-Jährige im technischen Bereich, sprich im Kartenlesen. «Ich liebe es, in anspruchsvollem Gelände OL zu machen, dort ist die Herausforderung am grössten», erzählt er.