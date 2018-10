Mit einem Umweg zum Erfolg

Immer wieder ging der UHC Uster auswärts in Chur in Führung – und schien spätestens nach dem Treffer zum 8:5 in der 46. Minute auf Siegeskurs.

Nur: Die Gäste verspielten tatsächlich noch den vermeintlich sicheren Vorsprung, entschieden die NLA-Partie aber zumindest in der Verlängerung doch für sich. Romano Schubiger zog in der 64. Minute energisch vor das Torgehäuse der Bündner und traf genau in den Winkel zum vorentscheidenden 9:8.