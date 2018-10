Dem Gegner ins Spiel verholfen

Der HC Rychenberg hat es verpasst, seine Ambitionen für die Playoffs mit einem Auswärtssieg beim Schlusslicht Kloten-Dietlikon Jets zu unterstreichen. Bis kurz vor der zweiten Drittelspause schien er auch auf dem besten Weg zu sein, doch verpasste er es, aus seiner eklatanten Überlegenheit Profit zu schlagen und die sehr gut mögliche Vorentscheidung herbeizuführen. Für seine zu geringe Fokussierung, Präzision und Effizienz im Abschluss wurde die Mannschaft von Jukka Kinnunen im Schlussdrittel hart bestraft und verlor mit 4:9.

Defensiv seriös, vorne geduldig

Anders als im Heimspiel gegen Chur liess es der HC Rychenberg in der Startphase in Kloten nicht an der nötigen defensiven Seriosität vermissen. Zwar geriet er nach 41 Sekunden nach einem Abpraller in Rückstand, doch konnte Santeri Toropainen diesen Fehlstart mit seinem ersten Saisontor bloss drei Minuten später wieder wettmachen.

Und von da an nahm das Spiel eine Gestalt an, die nicht unerwartet war: Der HCR nahm das Spiel in die Hände, liess den Ball geduldig in seinen Reihen zirkulieren und suchte die Lücke zum erfolgsversprechenden Torschuss. Ob gewollt oder nicht suchte auf der Gegenseite Kloten sein Glück fast ausschliesslich mit schnellen Gegenstössen. Diese blieben in den ersten 33 Minuten freilich eine Seltenheit, weil der Gast dem Ball viel Sorge gab.

Zu wenig aus Überlegenheit gemacht

So gepflegt und kontrolliert der Auftritt der Winterthurer war, müssen sie sich doch zwei Vorwürfe gefallen lassen: Zum einen suchten sie zu selten den Abschluss, was angesichts des Goalies Nummer 4 im Kloten Tor schon etwas verwunderte. Zum anderen machten sie viel zu wenig aus den herausgespielten Torchancen. Die beste liess beim Stand von 3:2 Topskorer Michel Wöcke verstreichen, als er mit seinem Penalty den Torhüter bereits düpiert hatte, den Ball aber knapp neben das Gehäuse setzte. «Wir hatten den Penalty und noch drei, vier sehr gute Chancen und hätten uns damit absetzen können», konstatierte Kinnunen, oder vielmehr müssen.

Alles in allem schien der HCR aber darauf aus, den Gegner mit dessen fast ununterbrochenen Abwehrarbeit müde zu machen. Diese Spielweise barg freilich bei nur einem Tor Vorsprung die Gefahr, dass Kloten mit einem Lucky Punch ins Spiel zurückkehren könnte. Allzu gross schien diese aber bis zur 33. Minute nicht zu sein, hatten die Winterthurer doch den Gegner ohne Wenn und Aber unter Kontrolle.