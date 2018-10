Mehr als nur ein Bubentraum

Es klingt nach einem Bubentraum: Julien Apothéloz will Profi-Rennfahrer werden. Dabei ist der Rennfahrer dem 17-jährigen Gockhauser auf den ersten Blick gar nicht anzusehen, als er zum Interviewtermin in einem Café in der Zürcher Innenstadt erscheint. Als er aber seinen Rucksack öffnet und zwischen seinen Schulsachen seine Sponsorenmappe und eine Autogrammkarte hervorzieht wird klar: Der Traum von Apothéloz ist weit über den Status eines Bubentraums hinaus. Er ist ein konkretes Ziel geworden.

Das Rennsportvirus hat Apothéloz sprichwörtlich im Blut, mitgegeben hat es ihm sein Vater, der einst selber Rennen fuhr. Schon als kleiner Knirps begleitete er ihn auf Rennstrecken. Ein Foto in seiner Sponsorenmappe zeigt ihn als kleinen Buben mit Rennoverall und Helm, als er als Beifahrer mit seinem Vater Runden drehen durfte. Das Lachen sieht man nicht, man kann es aber erahnen.

Das Highlight beim Debüt

Ohne Helm, aber dafür mit ganz breitem Lachen sieht man den Gockhauser in einem Video vor zwei Wochen. Soeben hatte er auf dem Hockenheimring den 9. Platz hinausgefahren in einem Rennen der Tourenwagenserie «ADAC TCR Germany». Es war sein erstes Rennwochenende überhaupt in einem Auto. Bisher kannte er nur Karts. Seine Tourenwagenerfahrung beschränkte sich auf einige Simulator-Sessionen.