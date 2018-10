Oberländer Trümpfe stechen

Für Anja Weber geht es in Buenos Aires am Donnerstag mit dem Mixed-Rennen weiter. Dieses hat der Volketswiler BMXler Kevin Schunck bereits hinter sich: Zusamen mit der Westschweizerin Zoé Claessens, der aktuellen Weltranglistenersten bei den Juniorinnen, gewann der 17-Jährige die Silbermedaille. Bezwingen lassen mussten sich die beiden lediglich von einem russischen Duo. Im Einzel gilt es für Schunck am Mittwoch und Donnerstag ernst.

Djakovic mit erstem Finalplatz

Zwar keine Medaille, aber den angestrebten Finalplatz erreichte Schwimmer Antonio Djakovic. Der Athlet des SC Uster Wallisellen qualifizierte sich über 400 m Freistil in 3:52,42 Minuten für den Final und wurde am Ende Siebter. Seine persönliche Bestzeit verpasste er damit nur knapp. Besonders auch: Djakovic, der heute seinen 16. Geburtstag feiert, war fast zwei Jahre jünger als die anderen Finalisten im Durchschnitt. Er ist in Buenos Aires noch in drei weiteren Disziplinen am Start. (zo)