Nati-Star-Alarm auf dem Deutweg

Kaum hatte das Bengo Campo am Montagmorgen begonnen, wartete auf die rund 200 jungen Fussballer schon ein erstes grosses Highlight. Zwei Spieler der Schweizer Nationalmannschaft nutzten den Morgen vor dem Einrücken ins Nati-Camp, um im Camp auf dem Deutweg in Winterthur vorbeizuschauen. Es waren Manuel Akanji und Remo Freuler.

Akanji war bei den Kids beliebter

Beide Nati-Stars haben Winterthurer Vergangenheit. Sie durchliefen die FCW-Juniorenabteilung und spielten für die 1. Mannschaft. Manuel Akanji ist zudem in der Region – in Wiesendangen – aufgewachsen. Der Schweizer Shooting-Star von Borussia Dortmund war es auch, auf den sich die Camp-Kids am meisten freuten. Die Trainer hatten einige Mühe, die Kinder zu einer anständigen Einerkolonne zu bewegen, als sie für die Unterschrift des Innenverteidigers anstehen mussten.