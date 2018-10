Wendy Holdener und Co. holen das schnelle Material in Dübendorf ab

Die diesjährige Weltcup-Saison beginnt am letzten Oktober-Wochenende mit einem Riesenslalom in Sölden. Der Saisonhöhepunkt findet vom 5. bis 17. Februar mit den Weltmeisterschaften im schwedischen Are statt. Verständlich, dass dem amtiernden Abfahrtsweltmeister Beat Feuz besonders wichtig war, in Dübendorf einen schnellen Rennanzug zu erhalten. Über die Menge des abzuholenden Materials sagte Feuz gegenüber «Radio Pilatus»: «Wir sind viel unterwegs im Winter und beanspruchen das Material ziemlich. Daher ist es klar, dass wir ab und mal wieder neue Skiunterwäsche brauchen.»

Mehr als 90 Ski-Rennen in den verschiedenen Disziplinen – auf drei Kontinenten verteilt – stehen bis Mitte März auf dem Programm.

Michelle Gisin, eine weitere Medaillengewinnerin an den diesjährigen Olympischen Winterspielen, verweist auf ihren Verschleiss an Handschuhen. «Deshalb bin ich froh, dass es neue gibt», so die Engelbergerin gegenüber «Radio Pilatus». Kappen hätte sie zwar genügend, aber der Nachwuchs oder die Leute an den Bergbahnen würden sich jeweils freuen, wenn sie welche von Gisin erhalten.

