Usters erfolgreiche Auferstehung vom Krankenbett

Das zweite Drittel wurde erst nach acht Minuten mit einer Zweiminutenstrafe wegen überharten Körpereinsatzes gegen St. Gallens Thomas Mittelholzer richtig lanciert.

Gefährlich wurde es allerdings nur vor Usters Kasten. Erst scheiterten Manuel Büsser und David Gross relativ kläglich bei einem Konter, und mit Ablauf der Strafe sah Jeanot Eschbach seinen Schuss vom wiederum glänzend agierenden Holenstein pariert.

Agressives Forechecking

Die Ostschweizer betrieben zwar weiter ein aggressives Forechecking, blieben mit ihren Abschlüssen jedoch weitgehend harmlos. Einzig Waldkirch-Topscorer Michael Schiess sorgte mit einem Lattenknaller für einen Schockmoment.

Zu jenem Zeitpunkt lag das Heimteam aber bereits 2:0 in Front, weil Gabor Büsser eine Unachtsamkeit in der St. Galler Abwehr gewitzt auszunützen gewusst hatte.

Den frühen Anschlusstreffer im Schlussdrittel beantwortete Kaapo Savinainen nur drei Minuten später mit seinem zweiten Tor des Abends. Danach dauerte es wieder zehn Minuten, bis Waldkirchs Manuel Büsser mit einem Pfostenschuss etwas Nennenswertes produzierte.

Aufwühlende Schlussphase

Auch die zweite Strafzeit gegen die Ustermer nach einem Stockschlag Suters schien ohne Folgen überdauert werden zu können, als eine Sekunde vor der Rückkehr des Ustermers Topscorers aufs Spielfeld Chris Eschbach doch noch die Lücke fand und für eine aufwühlende Schlussphase besorgt war.

Als der nach dem Spiel zum besten Ustermer Akteur ausgezeichnete Holenstein jedoch vier Sekunden vor Schluss mit einer starken Parade auch den letzten Abschlussversuch von Thomas Mittelholzer zunichte gemacht hatte, war der Dreier im Trockenen.

«Ein schönes Gefühl war das», meinte der Ustermer Keeper danach zu dieser Schlüsselszene. «Insbesondere wenn man sich vor Augen hält dass die Partien gegen Waldkirch-St. Gallen hinsichtlich der Playoffquali immer grosse Bedeutung haben und das wichtige drei gewonnene Punkte sind. Zudem wäre ein Sieg der St. Galler heute sicher auch nicht unverdient gewesen.»

«Vielleicht hat mir die Woche Nichtstun ja auch nicht geschadet.» David Hollenstein, Torhüter UHC Uster

Selber in der Woche davor noch von einer Magen-Darm-Grippe geplagt und am Freitagabend vor dem NLA.Spiel erstmals wieder im Training, erscheint die tolle Leistung Holensteins doch sehr bemerkenswert. «Vielleicht hat mir die Woche Nichtstun ja auch nicht geschadet», meint dieser dazu mit einem Augenzwinkern. «Oder ich war besonders motiviert, weil mein Bruder auf der gegnerischen Bank gesessen hat.»

Dass das Ustermer Team in dieser Partie eine gewisse Spritzigkeit hat vermissen lassen, will sein Torhüter nicht in erster Linie auf die krankheitsbedingten Nachwirkungen schieben.

«Schwerer wog wohl, dass wir aufgrund der vielen Ausfälle in den letzten Tagen nur ein sehr eingeschränktes Trainingsniveau aufrecht erhalten konnten.» Umso vielversprechender für die Zukunft, wenn es dann trotzdem zum Sieg reicht. (ucu)

Uster - Waldkirch-SG 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). – 242 Zuschauer. – SR: Hohler/Koch. – Tore: 12. Savinainen (Juhola) 1:0. 34. Büsser (Stäubli) 2:0. 41. T. Mittelholzer (Schiess). 44. Savinainen (Suter). 57. C. Eschbach (Jordan) 3:2. – Strafen: 2x2 gegen Uster, 1x2 gegen Waldkirch-SG. – Uster: Holenstein; Bolliger, Hurni; Heierli, Klauenbösch; Gallati; Savinainen, Juhola, Suter; Schubiger, Berweger, Urner; Kellermüller, Büsser, Stäubli; Brütsch, Schläpfer, Zeder. – Bemerkungen: 35. Lattenschuss Schiess (Waldkirch-St. Gallen). 53. Pfostenschuss Büsser (Waldkirch-St. Gallen). 59. Timeout Waldkirch-St. Gallen. Waldkirch-St. Gallen ab 59:34 bei eigenem Ballbesitz ohne Torhüter. Uster ohne Ledergerber, Kanebjörk und Nideröst (alle verletzt).