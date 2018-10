UHC Laupen mit den ersten Siegen

Drei Runden lang musste der Oberländer Neuling warten, ehe es mit den ersten Punkten klappte. In Freiburg legte er mit drei Toren im Startdrittel die Basis zum Sieg.

Und als Eisenbart und Widmer in der 35. Minute mit einem Doppelschlag das Skore auf 5:0 weiter ausbauten, war die Entscheidung gefallen.

Dreimal in Rückstand

Weitaus umkämpfter verlief die Partie gegen Zug United. Dreimal mussten die Laupnerinnen einen Rückstand korrigieren, ehe Yara Hofmann die erstmalige Führung zum 4:3 gelang (48.).

Spannend blieb es auch in der Schlussphase, in der Andrea Wildermuth in Unterzahl mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung sorgte – und sich damit sogar als vierfache Torschützin feiern lassen konnte. (zo)

Aergera Giffers - Laupen 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)

143 Zuschauer. – SR Ardielli/Bearth. – Tore: 11. A. Wildermuth (Hofmann) 0:1. 14. (13:04) Hofmann (Lehmusvuori) 0:2. 14. (13:51) Aerne (Eisenbart) 0:3. 34. (33:44) Eisenbart (Burri) 0:4. 35. Hofmann (Sturzenegger) 0:5. 41. (40:27) Hofmann (Lehmusvuori) 0:6. 48. Walther (Ganz) 1:6. 59. Ganz (Kohler) 2:6. – Strafen: 3x2 gegen Laupen.



Laupen - Zug United 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

177 Zuschauer. – SR Keel/Siegfried. – Tore: 7. Spaargaren (Tvrznikova) 0:1. 13. A. Wildermuth (Holst) 1:1. 30. Bichsel (Spaargaren) 1:2. 36. A. Wildermuth (Sturzenegger) 2:2. 42. Krummenacher (Burkhardt) 2:3. 45. Widmer (Umbricht) 3:3. 48. Y. Hofmann (Rüegg) 4:3. 59. A. Wildermuth 5:3. 60. A. Wildermuth (Sturzenegger) 6:3. – Strafen: Je 3x2.