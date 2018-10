Floorball Riders bleiben makellos

Die Floorball Riders haben ihre weisse Weste bewahrt. Das Oberländer NLB-Frauenteam gewann auch sein drittes Meisterschaftsspiel der Saison. Die Riders bezwangen zuhause den NLA-Absteiger Waldkirch-St. Gallen 4:2. Die Riders standen in der eigenen Zone sicher und erarbeiteten sich in der Offensive zahlreiche Chancen. Entschieden wurde die spannende Partie erst in der Schlussminute, als die Gäste ihre Torhüterin durch eine sechste Feldspielerin ersetzt hatten. Mit einem Bogenschuss traf Katja Timmel zum 4:2 und sicherte ihrem Team den Sieg. Zweimal hatten die Ostschweizerinnen davor wieder zurück in die Begegnung gefunden.

Nach dem ersten Drittel führten die Riders 3:1, wobei sie alle Tore gleich selber erzielten. Malin Brolund (1:0/3:1) traf zweimal, Pascale Pfister erzielte mit einem satten Schuss das 2:0. Kurz danach aber sprang der Ball bei einer Aktion der Gäste im Stil einer Flipperkugel im Torraum umher und prallte vom Schuh einer Riders-Verteidigerin unglücklich ins eigene Tor. (fbr)