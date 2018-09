Rückkehrfreuden für Hailemichael und Kurikova

Die bestimmenden Figuren am 40. Pfäffikerseelauf waren Altbekannte: Estefanus Hailemichael gewann vor fünf Jahren, Petra Kurikova vor zwei. Vor allem beim Ostafrikaner steckt eine schwierige Geschichte mit vielen Aufs und Abs in der langen Periode. Den damaligen Gesamtsieger des Züri-Lauf-Cups hinderten seither immer wieder muskuläre Probleme in den Beinen beim Anknüpfen an sein gewünschtes Leistungspotenzial. «Jetzt habe ich alles in Griff bekommen», sagte er erfreut.

