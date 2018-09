«Ich wusste: Wenn ich keinen Seich mache, dann legt er einen Nuller hin.»

Vom Grosserfolg zurück in den Alltag: Für Martin Fuchs war das ein Übergang fast ohne Erholungszeit. Nur auf dem Flug aus der USA zurück in die Schweiz hatte der aus Bietenholz stammende WM-Silbermedaillengewinner etwas Freiraum. Danach ging es Schlag auf Schlag – Empfang am Flughafen, Empfang im thurgauischen Wängi, wo Fuchs lebt, Medientermine – und viel Arbeit auf dem heimischen Hof. Im Gespräch ist dem 26-jährigen die Hektik nicht anzumerken – die Freude über den grossen Erfolg vom letzten Sonntag überwiegt.