Ein Festtag für den «Seerundlauf»

Von unwahrscheinlichem Wetterglück ist die Rede. Von der gemütlichen Festwirtschaft sowie einem kleinen «Volkslauffest». Und auch davon, dass die organisierende Leichtathletik-Vereinigung Zürcher Oberland (LVZO) von Anmeldungen beinahe überrannt wurde.

400 Läufer waren bei der Premiere des Pfäffikerseelaufs am 14. Oktober 1979 dabei. Wobei das Rennen damals noch «Rund um den Pfäffikersee» hiess.

Der Schreibende im «Zürcher Oberländer» schloss aus der grossen Anzahl an Startenden, dass die Schweizer «gesundheitsbewusst» geworden seien und schrieb zudem: «Seerundläufe sind in.»

Bereits über 1200 Anmeldungen

Daran scheint sich nichts geändert zu haben. Vier Jahrzehnte nach der Premiere erfreut sich der Schlusslauf der traditionellen Züri-Lauf-Cup-Serie weiterhin grosser Beliebtheit.

In den letzten fünf Jahren nahmen im Schnitt über 1700 Personen am Pfäffikerseelauf teil. Und nichts spricht gegen eine nächste erfolgreiche Durchführung. Über 1200 Sportler haben sich in den unterschiedlichen Kategorien für Sonntag bereits angemeldet.

Die Wetterprognosen sind gut, sodass die Zahl weiter steigen dürfte. Bis eine Stunde vor Rennbeginn kann man sich anmelden. Und was aufgrund der Erfahrungen klar scheint: Es dürfte erneut zahlreiche spontane Meldungen geben.

Die Strecke als Energieriegel

Die Volkslaufveranstaltung, an der viele ambitionierte Sportler starten, feiert am Sonntag ihren 40. Geburtstag. Gerne wird der Pfäffikerseelauf als kleiner Bruder des wesentlich grösseren internationalen Greifeseelaufs bezeichnet. Was die Veranstalter keineswegs stört, sieht man sich doch nicht als Konkurrenz.

Anders als im Vorjahr liegt zwischen den zwei Läufen kein Wochenende. Das hat zur Folge, dass für einige Athleten die Regenerationszeit zu kurz ist, um beide Rennen zu bestreiten.