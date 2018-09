Der «Flüeli» hat einen neuen Kunstrasen

Senkungen, Löcher und weitere Unebenheiten machten den alten Kunstrasen auf dem Sportplatz Flüeli zur gefährlichen Stolperfalle. 2007 wurde beim Verlegen primär darauf geachtet, dass kein Regenwasser in die darunterliegende Deponie gelangt. Auf einen stabilen Untergrund für den Rasenteppich wurde hingegen zu wenig geschaut, was zur Folge hatte, dass sich der Boden an einigen Stellen absenkte. Die Lebensdauer der Kunstrasenschicht war zu Ende, der Platz kaum mehr zu bespielen.

Während der letzten vier Monate wurde deshalb das Doppelkunstrasenfeld totalsaniert. 2,7 Millionen Franken investierte die Stadt Winterthur, um den alten Platz zurückzubauen, das Entwässerungssystem zu erneuern, einen Sickerasphalt-Belag einzubauen und schliesslich einen neuen Kunstrasenteppich zu verlegen. Die gefährlichen Löcher und Senkungen können gemäss einer städtischen Mitteilung nicht mehr entstehen.

Seit Mittwochnachmittag ist der Platz offen

Der neue Kunstrasen ist nun wieder offen, am Mittwochnachmittag trainierten die Junioren des Sportclubs Veltheim das erste Mal darauf. Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) gab das Feld am Abend offiziell frei. «Einen so grossen Platz durfte ich noch nie einweihen», meinte er. Der SC Veltheim habe als mehrfach ausgezeichneter Verein den Kunstrasen mehr als verdient.