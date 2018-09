Eine englische Woche für den FC Winterthur

Drei Partien innerhalb von nur einer Woche werden gemeinhin als «englische Woche» bezeichnet. Der Begriff ist an die Gepflogenheiten im englischen Sport angelehnt, wo – ursprünglich im Cricket, dann auch im Fussball – sehr oft nicht nur an den Wochenenden gespielt wird, sondern zusätzlich auch noch dazwischen.

Im englischen Fussball bietet das Jahr längst nicht mehr genügend Samstage und Sonntage, um alle Partien im Kalender unterzubringen. Kein Wunder: In der Premier League mit 20 Vereinen sorgen 38 Spieltage für eine geballte Ladung Fussball, in der zweithöchsten Liga, der Football League Championship, wartet auf die 24 Teams sogar ein Mammutprogramm mit 46 (!) Meisterschaftspartien. Dazu kommen gleich zwei wichtige Cup-Wettbewerbe, der FA-Cup (bei dem bis zum Viertelfinal Unentschieden endende Begegnungen auch noch auf dem Platz des Gegners wiederholt werden) und der League-Cup. Mit den Daten für Länderspiele und die internationalen Klubwettbewerbe ist klar, dass drei Partien pro Woche mehr die Regel denn die Ausnahme darstellen. Um dieser Belastung Stand zu halten, sind die Kader der Spitzenvereine entsprechend breit geworden.

Ballacks Ausrede

Der Berliner wird in Berlin Pfannkuchen genannt, das Pariserbrot in Paris Baguette – und so erstaunt es nicht, dass die «englische Woche» in England eben nicht «englische Woche» heisst, sondern schlicht «Three-Game-Week». Die Trainer sind in der Regel keine grossen Freunde dieses dicht gedrängten Programms, da neben den Ernstkämpfen und Reisen sowie der Regeneration nur noch wenig Zeit für ein geregeltes Training oder das Einstudieren von taktischen Neuerungen bleibt. Der Ausdruck «nach dem Spiel ist vor dem Spiel» ist hier ziemlich wörtlich zu verstehen.

Die Spieler mögen es da schon lieber, alle drei Tage auf dem Platz zu stehen und im Rhythmus zu bleiben. Ausser vielleicht der ehemalige Bundesliga-Profi Michael Ballack, der einmal die Frage eines Boulevardjournalisten, wann er seine Freundin endlich heirate, mit dem Verweis auf Terminprobleme angesichts der vielen englischen Wochen beantwortete. Dass er erst sechs Jahre später den Schritt vor den Altar wagte, war aber wohl nicht nur dem Spielplan geschuldet. Autor: Damian Keller