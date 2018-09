Historischer Erfolg für Martin Fuchs

Gemessen an der sportlichen Leistung hingegen war Guerdat der Tagessieger. Seine Aufholjagd vom 9. Zwischenrang führte zu einem Happy-end. Der Olympiasieger von London schaffte als Einziger zwei Nullfehlerrunden – seinen Konkurrenten erhielten entweder Strafpunkte für Abwürfe oder Zeitüberschreitung. «Ich wollte diese Medaille unbedingt für Bianca. Ich hatte schon oft das Gefühl, dass sie das beste Pferd an einem Championat sei, doch bislang hatte es noch nicht geklappt.»

Kühner brach ein

Zur Endausmarchung traten die Top 12-Paare an. Guerdat setzte die Konkurrenz mit einem weiteren Nullfehler-Ritt unter Druck. Nun begann für den Olympiasieger von London 2012 das grosse Zittern. Fuchs nahm bei einem kontrollierten Ritt nur 2 Punkte für Zeitüberschreitung in Kauf, Guerdat konnte seinen engen Freund nicht beerben. Aus Schweizer Sicht sorgte dann Max Kühner für die Erlösung. Der 44-jährige Unternehmer – bis 2014 war er für Deutschland aktiv, seit 2015 startet er für Österreich – zeigte mit Chardonnay doch noch Schwächen. 9 Zähler warfen ihn in der Endabrechnung auf den 6. Platz zurück.

Alice im WM-Wunderland

Als die aufstrebende Deutsche Simone Blum einritt, lagen die beiden Medaillen bereits in Schweizer Händen, einzig die Farbe war noch nicht klar. Die 29-Jährige aus Bayern brach nicht ein und sprang im Sattel von Alice ins WM-Wunderland. Die beiden hätten sich bei einem schnellen Ritt sogar einen Abwurf leisten können. Doch auch die Version Zeitstrafe in Kauf nehmen, aber alle Stangen oben lassen, funktionierte. Mit 3,47 Punkten hielt sie Fuchs (6,68) und Guerdat (8,00) in Schach.

Bei den vergangenen Weltmeisterschaften bestritten die Top 4 stets noch eine Ausmarchung mit Pferdewechsel. Dieser fürs Publikum spektakuläre, von den Reiter hingegen nicht geliebte Vierer-Final, wurde abgeschafft. Im Rahmen der 8. Weltreiterspiele, die zahlreiche WM-Titelkämpfe der verschiedenen Disziplinen vereinen, wurde zum zweiten Mal eine Frau Weltmeisterin im Springen reiten. Zuvor hatte dies bereits 1986 die Kanadierin Gail Greenhough geschafft.

Die Schweizer Springreiter polierten ihre magere Bilanz an Weltmeisterschaften auf. Zuvor hatten einzig Thomas Fuchs und Co. 1994 mit dem Team eine Silbermedaille gewonnen.