Frustwochenende für Pfannenstiel

Am Ende blieb Pfannenstiel nur der Frust – und die Erkenntnis, die Chancen nicht genutzt zu haben. Am Samstag unterlag der Oberländer NLB-Klub beim Ligafavoriten Ad Astra Sarnen 2:5 – obwohl der Aussenseiter nach 40 Minuten noch in Führung gelegen hatte. 2:1 hiess es da für die aufopferungsvoll kämpfenden Oberländer, deren Keeper Weber teils mirakulös rettete. Den Sieg sicher konnte Pfannenstiel sich aber nicht. In der 48. Minute glich Sarnen aus, und in der Schlussphase profitierte der Gastgeber von einer 5-Minuten-Strafe gegen Zollinger, die der Favorit zu drei Tore nutzte.