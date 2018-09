Eine ärgerliche Derbyniederlage

Es war eigentlich alles angerichtet. Das Derby zwischen Uster und GC war die letzte Partie der vierten Runde am Sonntag – und die Ustermer wussten: Mit einem Sieg könnten sie die Tabellenspitze übernehmen. In die Tat umsetzen konnte die Equipe von Trainer Mika Heinonen dies aber nicht – knapp drei Minuten fehlten zum Sprung an die Spitze. In der 58. Minute nämlich kassierten sie das 5:5 – und nur 39 Sekunden später das entscheidende 5:6.

Es war eine bittere Niederlage für die Ustermer, die dem Kantonsrivalen in einer attraktiven und schnellen Partie, ebenbürtig waren. Absetzen konnte sich nie ein Team: Erst legten die Gäste jeweils vor und die Ustermer glichen aus, im Schlussdrittel ging Uster 4:3 und 5:4 in Führung und vergab gar Möglichkeiten, den Vorsprung womöglich entscheidend auszubauen.

Startfurioso in Langnau

Am Samstag hatten die Ustermer dank einem Startfurioso auswärts bei den Tigers Langnau einen 4:2-Erfolg gefeiert. Zweimal Juhola und Suter sorgten bis zur ersten Pause für einen 3:0-Vorsprung, der Kellermüller bei Spielhälfte noch um einen weiteren Treffer erhöhte. Langnau kam danach besser ins Spiel und verkürzte bis zur 41. Minute auf 2:4, wirklich zittern mussten die Ustermer aber nicht, obschon sie selber diverse Chancen verpassten. (zo)