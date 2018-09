Schweizer Springreiter verpassen WM-Medaille

epa07033337 Martin Fuchs of Switzerland competes aboard Clooney during the first qualifier for Jumping at the FEI World Equestrian Games 2018 at the Tryon International Equestrian Center in Mill Spring, North Carolina, USA, 19 September 2018. The World Eq

Der Bietenholzer Reiter Martin Fuchs hat im Nationenwettbewerb

ERIK S. LESSER