Warum Robine Schürmann genug vom Spitzensport hat

Eigentlich hätte man meinen müssen, dass sich Robine Schürmann nach dieser Saison sagt: «Jetzt erst recht.» Um über eine Sekunde verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung über 400 m Hürden im Mai, an der EM in Berlin verpasste sie die Finalqualifikation nur knapp – und dies nach zwei auch aus Verletzungsgründen schwierigen Jahren. Heuer sprach Schürmann mehrfach über das Gefühl, dass noch mehr drin liege, dass sie nicht am Maximum sei. Herausfinden, ob dieses Gefühl stimmte, wird sie nicht. Gestern gab Schürmann ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt.