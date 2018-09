Reiter nehmen Winterthur Wülflingen ein

Fans des Pferdesports sollten sich das Wochenende vom 28. bis 30. September fett in der Agenda markieren. Reiterinnen und Reiter auf verschiedenstem Niveau zeigen dann ihr Talent an den Pferdesporttagen in der Raiffeisen Pferdesport-Arena in Winterthur Wülflingen. Während den drei Tagen gibt es Springprüfungen in der Höhe von 85 bis 130cm. Besucherinnen und Besucher können das Spektakel unter anderem von einer Festwirtschaft mitverfolgen.

Seit drei Jahren präsidiert Simone Ringer, hauptberuflich Ärztin im Tierspital Zürich, den Anlass.

Welche Faszination übt der Pferdesport auf Sie persönlich aus?

Simone Ringer: Seit meinem siebten Lebensjahr dreht sich bei mir alles nur um Pferde. Springen war immer meine Lieblingsdisziplin. Mit zehn Jahren durfte ich mein erstes Ponyturnier mitreiten, seither nehme ich regelmässig an Turnieren teil.

Vom 28. bis 30. September laden wieder die Pferdesporttage nach Wülflingen ein. Was erwartet dort die Besucherinnen und Besucher?

Pferdesport auf verschiedensten Niveaus in einer der schönsten und modernsten Reithallen der Ostschweiz. Aus der Festwirtschaft hat man einen direkten Blick in die Halle und auf den Abreitplatz, sodass die Zuschauer das Turnier bei jeder Witterung gemütlich miterleben können. Es gibt auch die Möglichkeit an der Sonne ein Frozen Yogurt zu geniessen oder Reitsportartikel einzukaufen.

«Jeder, der Turniere reitet, sollte auch mal ein Freiwilligenamt übernehmen.»

Sie präsidieren den Event zum dritten Mal. Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?

Ich wurde angefragt. Es wird immer schwieriger Leute zu finden, die ehrenamtlich Verantwortung übernehmen wollen. Persönlich finde ich, dass jeder, der Turniere reitet, auch mal ein Freiwilligenamt übernehmen sollte. Nur so werden auch in Zukunft solche Turniere möglich sein.

Wie beurteilen Sie einen solch grossen Pferdeanlass aus Ihrer Sicht als Tierärztin?

Für mich als Tierärztin liegt das Wohl der Pferde an erster Stelle. Der Schweizerische Pferdesportverband legt die Rahmenbedingungen und Reglemente für unseren Sport fest, die wir – auch mit Unterstützung von Offiziellen vor Ort – umsetzen. Wir sind sehr um fairen und sicheren Sport bemüht!

«Für mich als Tierärztin liegt das Wohl der Pferde an erster Stelle.»

Gibt es ein schönes Erlebnis an den Pferdesporttagen, dass Sie nie vergessen werden?

Letztes Jahr bekam ich nach den Pferdesporttagen eine Karte von einer Juniorin. Sie bedankte sich für die Durchführung der Junioren-Cup-Finalprüfung 2017 des Verbandes Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine bei uns auf der Anlage. Darüber habe ich mich riesig gefreut.

Gibt es Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr?

Am Sonntagnachmittag führen wir zum ersten Mal ein Springen mit einer Hindernishöhe bis 1,30 Meter durch. Ein eindrückliches Erlebnis für alle, der Eintritt ist frei.

Worauf freuen Sie sich dieses Jahr persönlich am meisten?

Ich freue mich auf die Zusammenarbeiten mit meinen Kolleginnen aus dem OK und auf ein tolles Sportwochenende mit vielen Pferdefreunden!