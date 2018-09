EV Zug bestraft Winterthur für schlechten Start

In den ersten acht Sechzehntelfinals des Schweizer Eishockey-Cups setzten sich die National-League-Vertreter alle durch. Nur Servette zitterte sich in Visp mit 4:2 eine Runde weiter.

Der EV Zug entledigte sich seiner Aufgabe souveräner und führte in Winterthur nach 39 Minuten mit 4:0. Zryd schoss die Gäste in der 6. Minute in Überzahl in Führung. Nur 20 Sekunden später erhöhte Schnyder vor knapp 1200 Zuschauern auf 2:0.

Das Tor für die Winterthurer erzielte Allevi fünf Minuten nach der zweiten Pause.

Winterthur - Zug 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)



1185 Zuschauer. - SR Ströbel/Wiegand, Krotak/Wüst. - Tore: 6. (5:28) Zryd (Roe, Alatalo/Ausschluss Molina) 0:1. 6. (5:48) Schnyder (Zehnder) 0:2. 20. (19:32) Öjdemark (Lammer, Stalberg) 0:3. 39. Schnyder (Haberstich) 0:4. 45. Allevi (Alihodzic) 1:4. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Winterthur, 6mal 2 Minuten gegen Zug. - Bemerkung: Zug verschiesst einen Penalty (15.).