Die begehrten Startplätze gesichert

Zum Final werden nur die Besten der Saison eingeladen. Neben dem Sieg ging es auch um einen der begehrten Startplätze pro Kategorie für die Schweizer Meisterschaften (SM). Der Kantonalfinal war der letzte von vier Qualifikationswettkämpfen.

In der Kategorie Männer (Ü28) waren Dominik Dobmann und Tobias Vogel schon vor dem Final für die SM gesetzt. Trotzdem lieferten sie sich wie schon vor zwei Wochen an den Kantonalen Meisterschaften ein «Kopf-an-Kopf-Rennen» um den Sieg, Am Ende hatte dieses Mal Dobmann um 0,15 Punkte die Nase vorne. «Es hat Spass gemacht», waren sich beide einig.

Krankheitshalber auf den Start in Rafz verzichten musste Nicole Mattli (Grüningen). Dank ihrer konstanten Leistung in der ganzen Saison hatte sie jedoch die SM-Qualifikation in der Kategorie D bereits auf sicher.

Sieg für Krieg

Seine Form bestätigt hat im K5 der Turner Nicolas Krieg (Rüti), nach Silber vor zwei Wochen, durfte er dieses Mal zuoberst aufs Podest steigen.

Bei den Turnerinnen im K5 verpasste Mia Hodel (Effretikon) das Podest um eine Zehntel und wurde erneut Vierte. Die Ledermedaille losgeworden ist dafür Florian Zarth (Rüti) im K6. In Rafz wurde er Dritter.

Das Zittern von Blaser

Bis zur Rangverkündigung gezittert hat im K6 Alexa Blaser (Fehraltorf). Sie begann stark am Boden und an den Schaukelringen, als dann der Sprung nicht glückte wurde sie nervös und dies ausgerechnet vor dem Zittergerät Reck. Ihr Trainer wusste, dass immer am Schluss abgerechnet wird und spornte sie nochmals an alles zu geben. Am Ende wurde sie gute Zehnte.

Als dann ihr Name bei den SM-Startplätzen fiel, war ihr die Erleichterung deutlich anzusehen. «Ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, ich bin überglücklich», sagte sie.

Bei den Turnerinnen wurde auf dieses Jahr der Modus der SM geändert, die Startplätze an der Einzel-SM werden nicht mehr via Mannschaft-SM vergeben. Sondern via Kontingente nach Grösse des Kantons und der Platzierungen des Vorjahres an der SM.

Die Qualifizierten aus der Region

Für die SM-Mannschaften vom 27./28. Oktober in Winterthur erhielten Jeanine Wüest (TV Bauma, K7), Nicole Mattli (TV Grüningen, KD) sowie im K5 Mia und Lea Hodel (beide TV Effretikon) ein Aufgebot.

Diese Turnerinnen sowie Alexa Balser (TV Fehraltorf, K6) werden an der Einzel-SM vom 17./18. November in Dietikon starten.

Für die SM der Turner 10./11. November in Biasca qualifiziert haben sich Philipp Wüest (TV Bauma, K7), Dominik Dobmann (TV Grüningen, KH), Tobias Vogel (TV Rüti, KH), Florian Zarth (TV Rüti, K6) sowie im K5 Nicolas Krieg (TV Rüti), Silvan Jaussi (TV Hinwil), Sven und Nico Schoch (beide TV Bauma). (rer)