UHC Pfannenstiel gelingt Wende

Was für eine Wende des UHC Pfannenstiel. Das NLB-Team korrigiert gegen den letztjährigen Playoff-Halbfinalisten Floorball Fribourg im dritten Drittel einen 4:6-Rückstand mit zwei Toren in den letzten acht Minuten und gewinnt letztendlich verdient 7:6 in der Verlängerung.

Immer wieder gerieten die Gäste mit einem Tor in Rücklage, und immer wieder gelang auch wieder der Ausgleich. Insbesondere nach 49 Minuten sah es dann aber für die Mannschaft von Trainer Marc Werner nach dem sechsten Gegentreffer nicht mehr gut aus.

Stauffers drittes Tor