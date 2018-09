Uster kalt geduscht

So krass unterlegen, wie das Resultat glauben macht, war der FC Uster in Chur zwar nicht. Rein optisch war er mit dem Gegner in einer Interregio-Partie auf bescheidenem Niveau gar auf Augenhöhe. Die schwach in die Saison gestarteten Bündner spielten jedoch geradliniger, erwiesen sich vor dem Tor als äusserst kaltblütig und gewannen deshalb hoch 4:0. Für Fabio Digenti kein Drama: «Das kann einer jungen Mannschaft wie der meinigen passieren, das gehört zum Lernprozess», sagte FCU-Trainer.

Schnell im Hintertreffen

Die Gäste aus Uster traten weniger aggressiv auf als auch schon und gerieten nach wenigen Minuten in Rücklage, als die Abwehr nach einer Flanke nicht entscheidend zu klären vermochte. In der Folge zeigten beide Teams nicht viel Erbauliches und neutralisieren sich zumeist im Mittelfeld. Die Ustermer kamen zwar einige Male in die Nähe des gegnerischen Tores, liessen aber die Entschlossenheit gänzlich vermissen.

Uster zu harmlos

Nach der Pause erhöhte Ex-GC-Profi Alfred, der beste Mann auf dem Platz, nach einem Solo auf 2:0. Die Gäste gaben sich zwar auch angesichts des Zweitore-Rückstands nicht geschlagen und versuchten zu reagieren, waren dazu an diesem Tag aber nicht imstande. Spätestens eine Viertelstunde vor Schluss, nach einer gelungenen Kombination der Churer, die sie mit dem dritten Tor abschlossen, war die Partie entschieden. Das 4:0, das nach einem Patzer von Lopes Costa fiel, war nur noch Zugabe. «Mund abwischen und weitertrainieren», resümierte Digenti.

Chur 97 - Uster 4:0 (1:0)

200 Zuschauer. – SR Palesko. – Tore: 5. Cazzato 1:0. 56. Alfred 2:0. 67. Bearth 3:0. 92. Confuorti 4:0. – Uster: Sturzenegger; Jakovljev, Rüegg, Schiendorfer, Lopes; Bozkir (71. Kluser), Barreiro (81. Schlatter); Sleiman, Dedic, Salkic; Rama (73. Siegrist).