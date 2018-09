Rütis Serie gerissen

«Irgendwann musste das passieren», sagte Rütis Trainer Shaip Krasniqi nach dem 1:2 seiner Mannschaft im Interregio-Duell in Widnau. Dass die erste Niederlage nach fünf Siegen zum Saisonstart gerade gestern gekommen sei, hätte laut Krasniqi aber nicht sein müssen. «Wir haben den Gegner ohne ersichtlichen Grund stark gemacht.»

Wiederum früh in Front

In der Tat hatte ganz zu Beginn der Partie wenig auf einen solchen Ausgang hingedeutet. Die Rütner starteten zum wiederholten Male fulminant und gingen auch im sechsten Spiel früh in Führung. Edison Syla, der kurz zuvor noch alleine vor dem Tor am stark reagierenden gegnerischen Torhüter gescheitert war, traf nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 für den FCR. «Ein Start, so wie er sein sollte», sagte Krasniqi.

Danach aber ging plötzlich nichts mehr bei den Rütnern. Anstatt nachzusetzen und den zweiten Treffer zu suchen, liessen sie sich ganz entgegen ihrem üblichen Stil fallen und liessen den Widnauern reichlich Platz zur Entfaltung. Diesen wusste das aggressiv zu Werke gehende Heimteam zwar zu nutzen, auf das Resultat hatte das zunächst aber keinen Einfluss. Bis kurz vor der Pause der Ausgleich, der sich längst abgezeichnet hatte, doch noch fiel.

Rüti lethargisch

Die Pause änderte am Spielverlauf nichts. Die Oberländer erspielten sich zwar die eine oder andere ansatzweise gefährliche Gelegenheit, doch waren die überwiegend auf schnelle Gegenstösse setzenden St. Galler das bissigere und zweikampfstärkere Team. Oder wie es Krasniqi sagte: «Sie wollten den Sieg mehr.» Und diesen errangen sie schliesslich auch, weil Hutter kurz vor Schluss zum 2:1 für Widnau traf. Edison Syla hätte seiner Mannschaft wenigstens noch einen Punkt bescheren können, doch fand er in der Nachspielzeit im Widnauer Goalie erneut seinen Meister.

Widnau - Rüti 2:1 (1:1). – Tore: 11. E. Syla 0:1. 42. 1:1. 87. Hutter 2:1.