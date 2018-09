Gmelin erstmals seit Olympia wieder geschlagen

Jeannine Gmelin verpasste mit der ersten Niederlage seit dem 5. Rang an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro die erfolgreiche Titelverteidigung im Skiff-Einer.

Insofern war die 28-jährige Ustermerin im ersten Moment enttäuscht. Allerdings anerkannte sie auch die Überlegenheit der Irin Sanita Puspure, die in einer eigenen Liga ruderte. «Heute hat die Bessere gewonnen. Das ist im Sport so und macht es auch so spannend», sagte Gmelin.

Chancenlos gegen Puspure

Die Europameisterin war im finalen WM-Durchgang gegen Puspure absolut chancenlos. Nach 500 m lag die Schweizerin als Dritte bereits 2,58 Sekunden hinter der gebürtigen Lettin, die im Dezember 37 Jahre alt wird.

Dass Gmelin nicht die beste Starterin ist, ist bekannt. Normalerweise beginnt sie dann allerdings mit der Aufholjagd. Diesmal war das nicht der Fall. Gmelin war auf sämtlichen Abschnitten langsamer als die neue Weltmeisterin, im Ziel betrug der Rückstand 5,81 Sekunden.

Die Bedingungen während des Rennens waren sehr schwierig. Es herrschte starker Mitwind, was es unbeständig machte. Deshalb starteten Gmelin und Puspure, die Siegerinnen der Halbfinals, nicht auf den Bahnen 4 und 3, sondern auf 5 respektive 6.

«Ich hatte Mühe mit der Koordination. Es war kein so gutes Rennen.» Jeannine Gmelin

«Ich hatte Mühe mit der Koordination. Es war kein so gutes Rennen», erklärte Gmelin. Sie wollte die Bedingungen jedoch nicht als Ausrede gelten lassen. «Wenn man gewinnen will, muss man damit umgehen können. Eigentlich haben sie die Bahnen so verteilt, dass es fair war.»

Am Weltcup in Luzern hatte sich Gmelin gegen Puspure noch knapp durchgesetzt. Die Irin verzichtete in der Folge auf die Europameisterschaften, um sich ganz auf Plovdiv zu fokussieren. Der WM-Titel gab ihr Recht. «Ich muss das Grosse und Ganze sehen», sagte Gmelin. «Mit etwas Abstand werde ich sicher zufrieden sein. Ich hatte eine super Saison. Die Richtung im Hinblick auf Tokio (dort finden 2020 die Olympischen Spiele statt, die Redaktion) stimmt definitiv.»