Die unbeschwerten Himmelstürmerinnen

Es sind zwei verschiedene Welten, die am Samstag zum Saisonstart in der Elba-Halle aufeinander treffen. Da die jungen, unbeschwerten Himmelsstürmerinnen des UHC Laupen, die den direkten Durchmarsch von der 1. Liga bis in die NLA schafften.

Und dort der Fusionsklub Kloten-Dietlikon Jets. Mit sechs Meistertiteln und acht Cupsiegen ist der bis letzte Saison noch als UHC Dietlikon auftretende Verein so dekoriert wie nur ganz wenige im Frauen-Unihockey.