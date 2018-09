NLA-Sehnsüchte im Hinterkopf

Ein Freilos wie in der letzten Saison? Ist die Playoff-Qualifikation in der am Sonntag beginnenden NLB der Frauen zwar nicht mehr, da die Liga von acht auf zehn Teams aufgestockt worden ist. An der Ausgangslage ändert sich für die Floorball Riders gleichwohl nichts.

Das Oberländer Team, das vor drei Jahren seinen Platz in der NLA abtreten musste, zählt in der zweithöchsten Spielklasse zu den sicheren Kandidaten für einen der acht Playoff-Plätze. Die Qualifikation dient nur dazu, sich eine möglichst gute Ausgangslage für die entscheidende Meisterschaftsphase zu erarbeiten.