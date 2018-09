Erfolgreicher Tag für Voltige-Gruppe Calimero

Dies einerseits mit einem 4. Rang der Voltigiererinnen Chiara Bianchet, Chiara Ilg, Sara Dittli, Celina Stigler, Leandra Dietzsch, Irina Keller und Amelie Küng in der Kategorie BJ mit Alin Ringli an der Longe. Nicht zuletzt dem Routinier Leonardo da Vinci, mit der besten Pferdenote, ist diese tolle Leistung in Pflicht und Kür zu verdanken.

Im Einzel der Kategorie LJ durfte Amelie Bruderer gar den Sieg für sich verzeichnen. In der Kategorie SJ wurde Carina Pfister mit dem 7. Rang für ihre gute Leistung belohnt. Das Pferd Tamino XV mit Longenführer Shabir Dar trugen wesentlich zu dieser grossen Leistung bei.