Trotz guter Leistung nur ein Punkt

Druck im letzten Drittel

Das letzte Drittel war keine 40 Sekunden alt, da war es der finnische Verstärkungsspieler Einiö, der die Gäste erneut in Führung brachte und es sollte noch schlechter kommen für das Heimteam. In der 44. Minute sah sich Pfanni einer doppelten Unterzahl gegenüber. Dies nutzen die Devils eiskalt aus und erneut war Einiö der Torschütze.

Nun war das Heimteam definitiv gefordert. In der 50. Minute war es erneut Stauffer, der die Hoffnung ins Pfanni-Spiel zurückbrachte. Doch nur gut eine Zeigerumdrehung später nutzte Hindermann die Freiheiten, die ihm die Pfanni-Defensive liess und brachte die Gäste erneut mit zwei Tore in Führung. Doch Pfannenstiel gab nicht auf und zeigte viel Charakter. In der 53. Und der 55. Minute war es Stauffer mit seinen Toren 3 und 4, der Pfannenstiel wieder zurück ins Spiel brachte und für da Heimteam ausgleichen konnte.

In der 58. Minute bekam das Heimteam nach einer Strafe gegen van Welie die Möglichkeit fünf Minuten in Überzahl zu spielen. Leider fehlte die Durchschlagskraft im Powerplay, im Gegenteil in den letzten Sekunden musste sich das Team bei Torhüter Weber bedanken, der Pfanni mirakulös in die Verlängerung rettete. Auch dort konnte die verbleibende Zeit im Powerplay nicht genutzt werden, zu breit und zu wenig entschlossen wurde das Überzahlspiel gespielt. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten und als sich alle schon auf das Penaltyschiessen eingestellt hatten war es erneut der Finne Einiö, der 3 Sekunden vor Spielschluss das Spiel zu Gunsten der Gäste entschied.

Positive Einstellung

Der erste Punkt für Pfanni, aber es wäre auch mehr drin gelegen. Trainer Werner meinte dazu: «Wir haben ein über weite Strecken gutes erstes Saisonspiel gezeigt und die Zuschauer bestens unterhalten. Es gilt nun noch intensiv an den kleinen Dingen zu arbeiten, dann wird auch der erste 3er bald kommen.» Ähnlich sieht es Captain Scharfenberger «Kleinigkeiten haben entschieden, wir haben uns leider nicht mit 3 Punkten belohnt». Für den UHC Pfannenstiel geht es am kommenden Samstag, 15. September 2018 weiter auswärts in Fribourg gegen Floorball Fribourg.