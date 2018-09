Erfolg am ersten EM-Start von Alina Erb

Cadets-Schweizermeisterin Alina Erb startete an der EM im portugiesischen Azores, in allen drei Disziplinen, in der Pflicht, Kurzkür und Kür, ebenso wie die beiden weiteren Schweizer Rollkunstläuferinnen Mireille Bouverat (Basel) und Hannah Simons (Zürich).

Im ersten Wettkampfteil gelangen der 14-Jährigen, die von ihrer Mutter und Trainerin Brigitte Erb angeleitet wurde, die verlangten Pflichtfiguren nach Wunsch, was ihr den guten sechsten Rang im neunköpfigen Teilnehmerfeld einbrachte.

Etwas Pech verzeichnete Erb in der Kurzkür, wo der Doppellutz und die Kombinations-Pirouette nicht ganz nach Wunsch klappten, sie aber mit viel Tempo und grosser künstlerischer Ausdruckstärke punkten konnte (17. von 21 T.)

Klar die beste Schweizer Athletin

In der Kür zu «Forrest Gump» brillierte die wettkampfstarke Athletin mit einem tollen, variantenreichen Programm mit sicheren Sprüngen und schnell gedrehten Pirouetten, lediglich ein Sturz beim Doppelflip brachte ihr einen Abzug in der Punktewertung ein. Mit dieser starken Kür konnte sich Alina Erb noch um einen Rang verbessern und den Kürwettkampf auf dem guten 16. Rang beenden.

Damit war sie in allen drei Wettkampfteilen klar die beste Schweizer Athletin. Da sich im internationalen starken EM-Feld nur die zwei besten Schweizerinnen für die Kombination angemeldet hatten, ging der Kombinations-Europameister-Titel an die für den WRSC startende Alina Erb.

«Es war mega cool»

«Meine erste EM war so mega cool, in der Pflicht habe ich den für mich besten Platz erreicht. Von den beiden kleineren Unsicherheiten in der Kurzkür habe ich mich nicht irritieren lassen und in der Kür voll angegriffen, was sich denn auch gelohnt hat. Auch wenn ich natürlich Glück hatte, dass sonst keine weiteren Nationen die Kombination gewählt haben und Mireille Bouverat (Basel) und ich somit als einzige Starterinnen in die Kombinations-Wertung kamen, bin ich trotzdem glücklich und stolz dass ich für die Schweiz und den WRSC diesen Kombinations-EM-Titel gewinnen konnte», erklärt die strahlende Rollkunstläuferin. Bernie Bernhard