Der alte Bekannte und das Duell

Während die letzten Jets im Südanflug ihre Bahnen zogen, drehten die ersten Nachwuchs-Biker am EKZ Cup Egg ihre Runden. Bereits um neun Uhr morgens war klar, dass es ein goldener Spätsommertag werden würde. Dies machte die Strecke am Fuss des Pfannenstiels freilich kein bisschen leichter – im Gegenteil: Jene, die erst um die Mittagszeit starteten, erlebten eine veritable Hitzeschlacht. Trotzdem sah man im Ziel mehrheitlich lachende Gesichter, rot vor Anstrengung, glühend vor Hitze und glücklich, sich mit einem Sportgetränk in den Schatten setzen zu können.