Schweizer Rekord für Touretski

Sasha Touretski hat am Weltcup in Kazan (RUS) einen Schweizer Rekord über 50 m Delfin auf der langen Bahn aufgestellt. In 26,35 Sekunden schlug die 24-Jährige um 13 Hundertstel schneller an als bei ihrer bisherigen Bestzeit, die sie vor zwei Jahren aufgestellt hatte. Die Athletin vom Schwimmclub Uster Wallisellen wurde damit Sechste.

Gar aufs Podest reichte es Touretski über 100 m Delfin. In persönlicher Bestzeit von 59,17 Sekunden wurde sie hinter Weltrekordhalterin Sarah Sjoestroem (SWE) und Kimberly Buys (BEL) Dritte. Sie verpasste den Schweizer Rekord der Gockhauserin Danielle Villars um lediglich 26 Hundertstel.

Eine weitere Bestzeit und die Finalqualifikation erreichte sie über 50 m Freistil mit Platz 6 in 25,21 Sekunden. Platz 5 über 50 m Rücken in 28,74 rundete die gute Bilanz von Touretski ab.