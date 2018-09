Gossau siegt dank Standards

Zusammenhängende Aktionen brachte Zweitligist Gossau auf dem schwer bespielbaren Terrain in Veltheim kaum einmal zustande, und in der Abwehr zeigte er sich längst nicht immer sattelfest. Weil die Gossauer aber nicht gerade vom Pech verfolgt wurden und neben einem Penalty gleich zwei Freistösse direkt verwandelten, gewannen sie dennoch 3:2. «Leicht glücklich» sei der Sieg deshalb, fand der Gossauer Co-Trainer Andreas Häsler, der seine Mannschaft zumindest für ihren leidenschaftlichen Kampf bis zuletzt lobte.

Magere Kost

Es war eine Partie von bescheidenem Gehalt, die sich die beiden Teams lieferten. Die Oberländer waren wohl etwas mehr in Ballbesitz, doch Profit vermochten sie daraus nicht zu schlagen. Im Gegenteil: Die Veltheimer nutzten nach einer guten halben Stunde gleich ihre erste Chance und gingen 1:0 in Front. Und auf den umgehenden Ausgleich, den Adriano Toma per Handspenalty erzielte, reagierten sie noch vor der Pause mit dem zweiten Treffer. Wie schon beim ersten Tor profitierte das Heimteam dabei von einem Stellungsfehler in der FCG-Abwehr.

Doppelschlag nach der Pause

Nach der Pause zeigten sich die Gossauer treffsicher aus der Distanz und drehten das Spiel schnell. Erst verwandelte Perparim Gashi aus über 20 Metern einen Freistoss direkt und nur wenig später tat es ihm Toma gleich. In der Folge verstärkte das Heimteam seine Offensivbemühungen und mit zunehmender verkam die Partie für Gossau zur Abwehrschlacht. Doch dank solidarischem Einsatz, mehreren Paraden des jungen Torhüters Noël Morgenthaler und einer gehörigen Portion Glück retteten die Oberländer den knappen Sieg über die Zeit.

Veltheim - Gossau 2:3 (2:1). – Tore: 34. 1:0. 35. Toma (Handspenalty) 1:1. 45. 2:1. 46. Gashi 2:2. 53. Toma 2:3.