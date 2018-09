Warum «Pfanni» weiterhin Aussenseiter ist

Die Lücke? War riesig. 18 Punkte fehlten dem UHC Pfannenstiel als Schlusslicht vergangene Saison auf den letzten Playoff-Platz.

Der Sprung nach vorne müsste also enorm gross sein. Was wiederum zur Frage führt: Spricht man bei «Pfanni» vor der am Sonntag beginnenden zweiten Saison in der NLB überhaupt von den Top 8?

«Nein», sagt Teamchef Christof Maurer, «wir haben bewusst darauf verzichtet.»