«Ich muss nur meinen Plan durchziehen»

Die wenigsten Schweizer dürften Plovdiv kennen. Auch Jeannine Gmelin hat vor ihrer Abreise nur wenige Informationen darüber gehabt, was sie in der zweitgrössten bulgarischen Stadt erwartet, in der ab Sonntag die WM ausgetragen wird.

Das stört das Aushängeschild der Schweizer Ruderer aber nicht weiter, obwohl sie eine Perfektionistin ist. Die Ustermer Skifferin weiss: Bevor sie im Vorlauf erstmals ins Wettkampfgeschehen eingreift, bleibt ihr genügend Zeit, um sich in den Trainings an die Begebenheiten zu gewöhnen.