Warum die Erwartungen im UHC Uster gestiegen sind

Im Juni war er für eine Stippvisite da. Vor dreieinhalb Wochen nahm Mika Heinonen dann seine Arbeit im UHC Uster offiziell auf.

Der neue finnische Trainer des NLA-Klubs hat eine interessante Aufgabe vor sich. Nach zwölf vergeblichen Anläufen klappte es in Uster letzte Saison endlich mit der Playoff-Qualifikation. Nun geht es in der am Sonntag beginnenden Meisterschaft darum, am Erfolg anzuknüpfen.