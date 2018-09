Looser gewinnt das Privatduell

Die Reitanlage Buchholz war Start-Ziel-Gelände der zweitletzten Runde des EKZ Cup. Seriensieger Simon Zahner bezeichnet die Strecke in Uster als perfekte Vorbereitung auf die Radquer-Saison, die in zwei Wochen beginnt. Zahners härtester Gegner im Eliterennen war dabei einmal mehr Marathonspezialist Konny Looser aus Hinwil.

Das Oberländer Duo lieferte sich ein Duell weit vor allen anderen. Looser und Zahner nahmen die letzte Runde gemeinsam in Angriff, schliesslich aber setzte sich der Looser mit einem kleinen Vorsprung durch.

«Im einzigen etwas längeren Anstieg konnte ich Simon jeweils leicht abhängen, aber er kam immer wieder heran», beschrieb Looser den Rennverlauf. «Als Konny auf der letzten Runde wieder als erster oben war, war klar, dass das Rennen gelaufen ist», sagte derweil Zahner.

«Es macht einfach Freude»

Der Dürntner wird den Abschluss des EKZ Cup in Egg aus Rücksicht auf die ersten Radquerrennen nicht fahren. Der in der Gesamtwertung aktuell auf Rang zwei klassierte Zahner kann deswegen den Führenden Sven Olivetti, der in Uster Dritter wurde, nicht mehr überholen und seinen Gesamtsieg vom letzten Jahr nicht verteidigen.

Looser spielt im Gesamtklassement keine Rolle – er weist heuer erst drei Resultate auf. Dafür konnte er sich nicht nur über seinen Sieg freuen. Bei den Frauen gewann Vera Adrian. Die Strassenspezialistin aus Namibia, die seit Jahren kein Cross-Country-Rennen mehr bestritten hatte, ist Loosers Freundin.

Glücklich war auch Christian Knoll, OK- und Vereinspräsident vom veranstaltenden Veloclub Volketswil. «Wenn der ganze Platz voller Leute ist und an allen Ecken etwas läuft, macht das einfach Freude.» Der EKZ Cup wurde in Uster seinem Zweck als Rennserie für den Nachwuchs gerecht. Gegen 300 der 375 Teilnehmenden waren im Kinder- oder Jugendalter.