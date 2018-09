Uster nur bis zur Pause ebenbürtig

«Wir bezahlen derzeit etwas Lehrgeld», sagte Usters Coach Fabio Digenti nach dem 1:3 gegen Seuzach. Individuelle Fehler hatten seine junge Mannschaft in der zweiten Hälfte um die Früchte ihrer Arbeit vor der Pause gebracht. Doch wie schon bei der Niederlage in der Vorwoche gegen Rüti hatte Digenti viel Gutes gesehen: «Wir werden uns die Sporen in dieser Liga abverdienen. Wenn wir so weitermachen, kommt es gut», so der Trainer des Interregio-Aufsteigers.

Bessere Chancen

Gut zu kommen schien es lange Zeit auch gegen Seuzach. Der oft über die Seiten angreifende Absteiger hatte zwar mehr Ballbesitz, doch vielversprechendsten Möglichkeiten erspielten sich die Ustermer. Bryan Sleiman scheiterte jedoch gleich zweimal alleine vor dem gegnerischen Goalie und verpasste es, die Partie in eine aus Sicht des Heimteams günstige Richtung zu lenken. Dies war auch Digenti nicht entgangen: «Wenn wir in Führung gehen, sieht es anders aus», sagte der FCU-Trainer.

Eigentor wirft Uster aus der Bahn

Doch es kam anders: Kurz nach der Pause lenkte der eben erst eingewechselte Robin Steinmetz per Kopf eine Flanke ins eigene Tor ab. Der Rückstand bekam Uster nicht, und wenig später stand es nach einem Ballverlust im Mittelfeld 0:2. Wiederum nur kurz darauf waren die Gäste nach einem Konter gar ein drittes Mal erfolgreich.

Der FCU zeigte zwar Moral und sträubte sich gegen die drohende Niederlage und kam zu weiteren Chancen; die beste davon vergab Christian Kluser, der mit seinem Kopfball nur die Latte traf. Als Riad Rama nach einem Eckball kurz vor Schluss dann doch noch zum 1:3 verkürzte, war an einen Punktgewinn nicht mehr zu denken.

Uster – Seuzach 1:3 (0:0). – 48. Eigentor Steinmetz 0:1. 57. Widmer 0:2. 64. Auer 0:3. 83. Rama 1:3.