Greifensee überzeugt nicht, aber gewinnt

Überzeugend war es nur selten, was Greifensee im Zweitliga-Duell auswärts gegen Veltheim bot. Nachdem der FCG in der ersten Hälfte einen Zweitore-Vorsprung preisgegeben hatte, tat er sich gegen das nach der Pause nur noch mit 10 Mann agierende Heimteam schwer und lag plötzlich im Hintertreffen. Dank einem Doppelschlag sicherte sich Greifensee aber noch einen 4:3-Erfolg und damit im zweiten Saisonspiel die ersten Punkte.

FCG-Blitzstart

Gestartet waren die Greifenseer äusserst vielversprechend. Schon nach einer Viertelstunde und Toren von Severin Burkart und Patrick Risi lagen sie 2:0 vorne. Mit dem beruhigenden Vorsprung im Rücken agierte der FCG aber sorglos und konzentriert, so dass das Skore nur zehn Minuten später wieder ausgeglichen war. Scheinbar einfacher wurde die Aufgabe für Greifensee kurz vor der Pause, als sich das Heimteam selbst schwächte, als Huwiler wegen eines groben Fouls des Feldes verwiesen wurde.

Greifensee tut sich schwer

Greifensee vermochte davon zunächst jedoch nicht zu profitieren und stellte sich gegen die dezimierten Winterthurer nicht eben geschickt an. Die Gäste gerieten gar in Rückstand und mussten froh sein, dass ein weiteres Tor Veltheims wegen Offsides aberkannt wurde. Erst danach übernahm der FCG das Szepter und konnte die Partie dank zweier Treffer von Patrick Ley und wiederum Burkart noch einmal eine Wende geben. In der Folge verpassten es die Greifenseer aber, die Partie vorzeitig zu entscheiden, und konnten von Glück reden, dass Veltheim in der Nachspielzeit nur den Pfosten traf und die ersten drei Punkte im Trockenen waren.

Veltheim – Greifensee 3:4 (2:2). – Tore: 10. Burkart 0:1. 15. Risi 0:2. 19. Rutschmann 1:2. 25. Banhegyi 2:2. 55. Banhegyi 3:2. 60. Ley 3:3. 65. Burkart 3:4.