Rüti weiter makellos

Der FC Rüti hat einen Lauf. Zwar geriet er in Frauenfeld nach einer Dreitore-Führung nach der Pause aus der Spur. Am Ende aber behielt er im Interregio-Duell 4:3 die Oberhand und beendete auch sein viertes Saisonspiel siegreich. «Den Stress in der zweiten Hälfte hätten wir uns sparen können», sagte FCR-Coach Shaip Krasniqi, der selbstredend froh war, «doch noch gewonnen zu haben». Doch sein Team habe es verpasst, noch mehr Tore vorzulegen, und sei danach nicht mehr präsent genug gewesen.