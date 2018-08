Usters Handballer wollen gleich punkten

Die grosse Offenbarung war die Saison-Hauptprobe des TV Uster nicht. Dafür verlief der Cup-Auftritt gegen Romanshorn (39:36) zu harzig. Erst nach zweimaliger Verlängerung konnten die Thurgauer so quasi niedergerungen werden. Wie der TVU spielen auch sie in der 1. Liga, mussten dort aber zuletzt in die Abstiegsrunde.