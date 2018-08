Wenn eine Pizza reichen muss

Nico Selenati nennt ihn den «Monstertag». Das ist nicht einmal übertrieben – bei diesem Programm. Gleich dreimal war der Wolfhauser letzte Woche an der Nachwuchs-Bahn-EM am selben Tag im Einsatz.

Nach der Qualifikation im U-23-Scratch am Mittwochmorgen bestritt er auch jene in der Mannschaftsverfolgung, als Zückerchen dann am Abend den Scratch-Final.

In diesem geriet er sogleich in eine ungünstige Lage und dachte kurz: «Das Rennen ist vorbei.» Selenati aber gelang es aufzudrehen.