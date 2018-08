Der grösste Einzelgeräte-Turnanlass der Schweiz

Die Zürcher Kantonalen Gerätemeisterschaften sind zurück in Effretikon. Wegen der Durchführung der Regionalmeisterschaften im Juni 2016 fand der eigentlich in einem Zwei-Jahres-Turnus vom Turnverein Effretikon organisierte Grossanlass zuletzt nicht in der Region statt.

Und doch: Er ist so attraktiv wie eh und je. Über 2000 Turner werden am Wochenende im Schulhaus Eselriet bei der 42. Austragung erwartet – er ist damit der grösste Einzelgeräte-Wettkampf der Schweiz überhaupt.

Die Frauen bestreiten einen Vierkampf mit den Geräten Boden, Reck, Schaukelringe und Minitramp-Sprung. Bei den Männern kommt mit dem Barren ein fünftes Gerät hinzu.

SM-Startplatz als Ziel

Für alle Turner geht es in den Aktivkategorien 5A bis 7 sowie Frauen (über 22-Jährige) und Männer (Ü28) im dritten von vier Qualifikationswettkämpfen auch um einen Startplatz an den Schweizer Meisterschaften vom 27./28. Oktober in Winterthur (Frauen) respektive 10./11. November in Biasca (Männer).

Klar ist auch: Bei den Frauen wird in der höchsten Leistungsklasse K7 eine neue Meisterin gekürt werden, da Titelverteidigerin Iara De Schoenmacker im Ausland weilt. Ist nun der Weg für ihre Vereinskollegin Sina Flükiger frei? Die Winterthurerin präsentierte sich in der ersten Saisonhälfte auf jeden Fall in guter Form.

Sicher mit dabei ist hingegen Mika Hodel. Der Weiningerin könnte sich zum dritten Mal in Folge den Titel der Gerätemeisterin sichern.