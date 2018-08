Weitere Medaille für Oberländer Duo

Die Nachwuchs-Bahn-Europameisterschaften in Aigle werden der Delegation von Swiss Cycling in positiver Erinnerung bleiben. Am Schlusstag der Titelkämpfe bescherten die U23-Athleten Lukas Rüegg (Madetswil) und Nico Selenati (Wolfhausen) der Schweiz den vierten Medaillengewinn. Das Duo reihte sich in der olympischen Disziplin Madison hinter Grossbritannien und Belgien auf Platz 3 ein.

Für Selenati war es die dritte Medaille, nachdem er mit dem Vierer in der Mannschaftsverfolgung und im Scratch jeweils Silber gewonnen hatte. Rüegg hatte ebenfalls dem erfolgreichen Bahnvierer angehört.