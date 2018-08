FCW beweist in Unterzahl Mut

Nach einem erheblichen Umbruch in der Mannschaft gehört der FC Wetzikon in der Drittliga-Gruppe 6 nicht zu den meistgenannten Aufstiegskandidaten. Der Start aber ist dem FCW in der neuen Umgebung perfekt gelungen.

Nach zwei Partien weist er eine weisse Weste auf und steht in der Tabelle ganz zuoberst. Dem 5:4 in Mönchaltorf von letzter Woche liessen die Wetziker nun ein 3:0 gegen Weisslingen folgen, wobei sie in der Starviertelstunde zweimal trafen.

«Der Sieg war verdient», sagt Gabor Gerstenmaier. Der FCW-Trainer attestiert seinem Team einen souveränen Auftritt.